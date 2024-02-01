Генсек НАТО выдвинут на Нобелевскую премию мира

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира, сообщают норвежские СМИ, передает Trend.

Его кандидатуру предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.

«Никто не сделал больше для мира и демократии в Европе и во всем мире за последний год, чем Йенс Столтенберг», - сказал Раджа.

Отметим, что премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, «вручается человеку, который добился наибольших успехов или сделал больше других в объединении наций и сокращении численности действующих армий, а также за проведение конгрессов мира и привлечение к ним внимания».