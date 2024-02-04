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Джефф Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

В мире Материалы 4 февраля 2024 08:31 (UTC +04:00)
Джефф Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Американский предприниматель Джефф Безос намерен в течение года продать до 50 миллиона акций своей компании Amazon, другие руководители продадут около 440 000 его ценных бумаг.

Как передает Trend, об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации годовом отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В документе говорится, что план был согласован в ноябре 2023 года. Планом предусматривается "продать до 50 млн акций Amazon в течение периода, заканчивающегося 31 января 2025 года" при соблюдении определенных условий. Их общая стоимость составит около $8,6 млрд при текущей цене ценных бумаг.

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