Джефф Безос намерен продать до 50 млн акций Amazon в течение года

БАКУ /Trend/ - Американский предприниматель Джефф Безос намерен в течение года продать до 50 миллиона акций своей компании Amazon, другие руководители продадут около 440 000 его ценных бумаг.

Как передает Trend, об этом говорится в опубликованном на сайте корпорации годовом отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В документе говорится, что план был согласован в ноябре 2023 года. Планом предусматривается "продать до 50 млн акций Amazon в течение периода, заканчивающегося 31 января 2025 года" при соблюдении определенных условий. Их общая стоимость составит около $8,6 млрд при текущей цене ценных бумаг.