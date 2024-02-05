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Китай запустил первый в мире спутник с искусственным интеллектом

В мире Материалы 5 февраля 2024 04:50 (UTC +04:00)
Китай запустил первый в мире спутник с искусственным интеллектом

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Космический центр запусков спутников Тайюань в Китае успешно вывел на орбиту первый коммерческий гиперспутник с искусственным интеллектом.

Как сообщает Trend , об этом пишет CGTN.

Ракета-носитель Smart Dragon-3 (SD-3) стартовала с космодрома в 11:06 утра по пекинскому времени, перенося в космос группу из девяти спутников, включая гиперспутник с ИИ.
Гиперспутник с ИИ, известный как "Ронгпяо" или "Xingshidai-18", представляет собой интегрированный спутник сети сенсоров, оборудованный шестым поколением системы "спутникового мозга" компании.
ИИ-спутник разработан для проведения проверки алгоритма синестезии на орбите и обладает возможностью удаленной интегрированной платформы для будущих сетей связи.

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