Безос продал акции Amazon на $2 млрд

БАКУ /Trend/ - Основатель Amazon Джефф Безос осуществил продажу акций компании на сумму около $2 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes, передает Trend.

Согласно данным издания, он реализовал около 12 млн акций 7 и 8 февраля. Один из богатейших людей мира, чье состояние сейчас оценивается в $196 млрд, продает свои активы впервые за более чем два года. Безос отказался от примерно 1% своих акций в течение этой недели.

Хотя Безос покинул пост генерального директора Amazon почти два года назад, он остается в совете директоров и остается крупнейшим акционером компании с долей в 9,4%.

Согласно оценкам Forbes, Безос занимает третье место в списке миллиардеров, уступая только основателю SpaceX и Tesla, Илону Маску (с состоянием в $201,6 млрд) и президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), Бернару Арно (с состоянием в $219,2 млрд).