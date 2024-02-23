Египет и ОАЭ подписали соглашение о строительстве курорта на $35 млрд

БАКУ /Trend/ - Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили соглашение об инвестициях на $35 миллиардов в строительство курортного города Рас-эль-Хикма на берегу Средиземного моря, передает Trend.

"Проект курорта Рас-эль-Хикма стал крупнейшим в истории сотрудничества между Египтом и ОАЭ, его площадь составит не менее 170,8 миллионов квадратных метров", - заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, присутствовавший на церемонии.

ОАЭ обещают внести указанную сумму в течение двух месяцев, добавил Мадбули, подчеркнув, что это "полноценное партнерство между Каиром и Абу-Даби, а не простая продажа активов". Он также отметил, что будущий курорт создаст "миллионы рабочих мест" для египетской молодежи.

На территории курорта планируется строительство отелей, развлекательных зон и деловых кварталов. На юге предусмотрено строительство международного аэропорта. Согласно оценкам Мадбули, курорт привлечет не менее 8 миллионов туристов, поэтому власти заинтересованы в скорейшем завершении проекта. Согласно договору, подписанному в пятницу, Египет получит право на 35% доходов от курорта.

Город Рас-эль-Хикма находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря. В 2020 году президент Абдель Фаттах ас-Сиси издал указ, предусматривавший значительное расширение площади города и преобразование его в полноценную туристическую зону. В этом районе есть пляжи протяженностью до 50 км, а также много исторических объектов, которые могут привлечь туристов.