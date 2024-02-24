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Экс-канцлера Австрии признали виновным в даче ложных показаний

В мире Материалы 24 февраля 2024 03:22 (UTC +04:00)
Экс-канцлера Австрии признали виновным в даче ложных показаний

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам условно по делу о даче ложных показаний во время парламентского расследования предполагаемой коррупции в его правительстве, передает Trend.

Вердикт стал завершением судебного разбирательства, которое длилось четыре месяца.

Судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний о его роли в создании холдинговой компании OeBAG. При этом прокуратура также обвиняла Курца в даче ложных показаний о его роли в назначении в руководство компании его близкого доверенного лица Томаса Шмида, однако в этом случае суд не признал экс-канцлера виновным.

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