В Европе стартовали морские учения НАТО

БАКУ /Trend/ - В Средиземном море у берегов острова Сицилия сегодня утром, 26 февраля, стартуют морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta, передает Trend.

В ежегодных морских учениях НАТО примут участие военнослужащие и корабли Турции, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Испании, Британии и США. В учениях задействованы семь подводных лодок, корабли, а также авиация стран-членов НАТО.

"Двухнедельные учения, в которых основное внимание уделяется совершенствованию возможностей противолодочной борьбы и повышению эффективности военно-морских задач, подчеркивают приверженность НАТО укреплению потенциала коллективной обороны и реагирования на кризисы в регионе стратегического значения", - говорится в сообщении Морского командования НАТО.