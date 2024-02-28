Лондон выступает за прекращение боевых действий в секторе Газа - постпред при ООН

БАКУ /Trend/ - Все стороны палестино-израильского конфликта должны прекратить боевые действия для разрешения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом сказала постоянный представитель ООН в Великобритании Барбара Вудворд.

Она отметила, что гуманитарные организации сталкиваются с серьезными препятствиями в доставке необходимой помощи людям в северной части Газы, где голод достиг катастрофического уровня. По ее словам, для борьбы с этим все стороны конфликта должны прекратить боевые действия. Постпред ООН также призвала Израиль дать разрешение на увеличение объема помощи для Газы. Она отметила, что ООН и гуманитарные партнеры нуждаются в больше защите и доступе к основным инструментам, включая бронетехнику и оборудование связи.

Дипломат добавил, что только "немедленное прекращение боевых действий и движение к прочному прекращению огня" предотвратят голод и избавят население палестинского анклава от страданий.