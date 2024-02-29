В Бахрейне стартует новый сезон "Формулы-1"

БАКУ /Trend/ - 75-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует сегодня в Сахире (Бахрейн), передает Trend.

Трехдневные тесты в Бахрейне прошли довольно спокойно. Эксперты сходятся во мнении, что в предстоящем сезоне вновь не будет равных "Ред Булл" и ее лидеру Максу Ферстаппену.

Пилот "Феррари" Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс - младший, смогли показать лучшие результаты в сводной таблице тестов, однако это было достигнуто на самых мягких комплектах шин. В прошлом сезоне Сайнс был единственным, кто смог победить, помимо Ферстаппена и Переса. "Мерседес" с Хэмилтоном и Расселом также находится на сопоставимом уровне с "Феррари".

В стартующем сезоне состоятся шесть этапов со спринтерскими гонками (заезд на 100 км). По итогам спринта очки получают первые восемь пилотов: победитель заработает восемь очков, финишировавший восьмым - одно. Спринтерские гонки пройдут на этапах в Китае, Майами (3-5 мая), Австрии (28-30 июня), США (18-20 октября), Бразилии (1-3 ноября) и Катаре (29 ноября - 1 декабря). Завершится чемпионат в Абу-Даби (6-8 декабря).