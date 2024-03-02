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ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии

В мире Материалы 2 марта 2024 05:04 (UTC +04:00)
ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер сообщил, что Европейский союз разморозил около €2 млрд для Венгрии из своих фондов, передает Trend.

Решение о разблокировке финансовых средств было принято после того, как Венгрия выполнила условия, касающиеся образования и гендерного равенства.

В декабре прошлого года ЕС объявил о перечислении Венгрии €10,2 млрд из своего фонда сплочения на развитие территорий. Тем не менее, около €20 млрд продолжали оставаться заблокированными Еврокомиссией, поскольку Брюссель считал, что Венгрия еще не выполнила все необходимые условия для их получения. Венгрия настаивала на разморозке этих средств и обвиняла руководство ЕС в политическом мотивировании блокировки, утверждая, что Брюссель не одобрял самостоятельную венгерскую политику, включая подход к конфликту на Украине.

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