ЕС разморозил €2 млрд для Венгрии

БАКУ /Trend/ - Представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер сообщил, что Европейский союз разморозил около €2 млрд для Венгрии из своих фондов, передает Trend.

Решение о разблокировке финансовых средств было принято после того, как Венгрия выполнила условия, касающиеся образования и гендерного равенства.

В декабре прошлого года ЕС объявил о перечислении Венгрии €10,2 млрд из своего фонда сплочения на развитие территорий. Тем не менее, около €20 млрд продолжали оставаться заблокированными Еврокомиссией, поскольку Брюссель считал, что Венгрия еще не выполнила все необходимые условия для их получения. Венгрия настаивала на разморозке этих средств и обвиняла руководство ЕС в политическом мотивировании блокировки, утверждая, что Брюссель не одобрял самостоятельную венгерскую политику, включая подход к конфликту на Украине.