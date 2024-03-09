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В Китае впервые за полгода зафиксировали инфляцию

В мире Материалы 9 марта 2024 07:07 (UTC +04:00)
В Китае впервые за полгода зафиксировали инфляцию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В феврале текущего года индекс потребительских цен (CPI) в КНР вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления, передает Trend.

Этот рост отмечается впервые с августа предыдущего года, когда CPI увеличился на 0,1%. В последующих месяцах 2023 года индекс оставался стабильным или демонстрировал незначительное снижение. Однако в феврале 2024 года цены выросли на 1% по сравнению с январем.

По данным отчета, в прошлом месяце цены на продовольствие снизились на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как непродовольственные товары подорожали на 1,1%. Цены на потребительские товары немного снизились на 0,1%, в то время как стоимость услуг выросла на 1,9%.

Правительство КНР прогнозирует, что за текущий год инфляция составит 3%.

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