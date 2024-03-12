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Во Франции произошел пожар на нефтеперегонном заводе

В мире Материалы 12 марта 2024 01:58 (UTC +04:00)
Во Франции произошел пожар на нефтеперегонном заводе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На нефтеперегонном заводе компании Esso-ExxonMobil в департаменте Приморская Сена на севере Франции произошел пожар, передает Trend.

Инцидент случился в центре, где осуществляется переработка сырой нефти в топливо. В связи с происшествием персонал был эвакуирован.

Пять человек обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы.

На месте работают пожарные. К вечеру пожар был локализован. Тем не менее, префектура призывает местных жителей воздержаться от посещения района, чтобы не мешать работе аварийных служб.

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