Сегодня в Словакии пройдут президентские выборы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Словакии с населением около 5,5 млн граждан пройдут президентские выборы.

Как передает Trend, около 4,3 млн избирателей смогут выбрать главу государства из 10 кандидатов, выдвинутых политическими силами, расположенными от правого до левого края политического спектра.

Основным претендентом на победу, согласно опросам населения, является спикер Национального совета (парламента) и лидер партии "Голос - социальная демократия" 48-летний Петер Пеллегрини.

В Словакии избирательные участники откроются в 07:00 (10:00 - бакинское). Голосование завершиться в 22:00 (01:00 - бакинское). После этого в течение нескольких часов будет проходить подсчет голосов. Итоги станут известны утром в воскресенье.