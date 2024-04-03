Объявлены самые результативные футболисты 2024 года: Мбаппе на 3-м месте

БАКУ /Trend/ - Названы самые результативные футболисты 2024 года.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, таблицу IFFHS возглавляет Акрам Афиф.

Нападающий сборной Катара и "Аль-Садда" забил 20 голов за первые три месяца 2024 года.

Виктор Дьёкереш забил в общей сложности 19 мячей за сборную Швеции и "Спортинг", расположившись на второй строчке. Замыкает же тройку бомбардиров Килиан Мбаппе. Звезда сборной Франции и "ПСЖ" отличился 17 раз.

Отметим, что в таблице 52 игрока, забивших не менее 10 голов.

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