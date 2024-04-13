Вооруженное нападение в Пакистане, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - 11 человек погибли в результате нападения боевиков в Белуджистане на юго-западе Пакистана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что более десятка боевиков перекрыли автомагистраль в 1 км от города Нушка. Они начали проверять машины, открывая огонь по тем, кто не остановился. В результате один из автомобилей перевернулся, погибли два человека.

Боевики также задержали пассажирский автобус, похитив 9 человек.

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