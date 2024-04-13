Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Вооруженное нападение в Пакистане, есть погибшие

В мире Материалы 13 апреля 2024 13:34 (UTC +04:00)
Вооруженное нападение в Пакистане, есть погибшие

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 11 человек погибли в результате нападения боевиков в Белуджистане на юго-западе Пакистана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что более десятка боевиков перекрыли автомагистраль в 1 км от города Нушка. Они начали проверять машины, открывая огонь по тем, кто не остановился. В результате один из автомобилей перевернулся, погибли два человека.

Боевики также задержали пассажирский автобус, похитив 9 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости