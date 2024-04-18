В Великобритании опубликовали данные по инфляции

БАКУ /Trend/ - По данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в марте текущего года потребительские цены выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

Этот показатель оказался выше, чем ожидали аналитики, чьи прогнозы составляли 3,1%. Инфляция в марте стала самой низкой с сентября 2021 года и уменьшилась по сравнению с февралем, когда она составляла 3,4%. В месячном измерении цены выросли на 0,6%, что соответствует уровню февраля.

Индекс цен без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (CPI Core) в марте увеличился на 4,2% в годовом выражении, что является минимальным показателем с декабря 2021 года. В месячном измерении он также составил 0,6%, сохраняя стабильность по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс розничных цен (RPI) в марте увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что немного меньше, чем в феврале (4,5%).