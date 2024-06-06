Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть для Азии на июль

БАКУ /Trend/ - Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на июль на фоне опасений по поводу устойчивости спроса на рынке, сообщило агентство Bloomberg, передает Trend.

Согласно данным агентства, цена на нефть марки Arab Light в июле уменьшится на $0,5 за баррель, что будет на $2,4 выше стоимости регионального бенчмарка Oman/Dubai. Нефтеперерабатывающие компании ожидали снижения стоимости саудовской нефти для Азии только на $0,4 за баррель.

Цены упали после решения стран ОПЕК+ восстанавливать объемы добычи нефти начиная с октября 2024 года, что усилило опасения компании по поводу падения спроса, отмечает Bloomberg.

Кроме того, снижение отпускных цен произошло на фоне размещения акций компании на сумму около $12 млрд, направленного на привлечение денежных средств для поддержки программ расходов, целью которых является диверсификация экономики.

На встрече 2 июня страны ОПЕК+ договорились о продлении на третий квартал добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), которых придерживаются восемь стран альянса. Планируется постепенное восстановление этих объемов добычи с третьего квартала. Альянс также продлил основные параметры сделки и добровольные сокращения в объеме 1,66 млн б/с на весь 2025 год.