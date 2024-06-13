МОК направит $10 млн на борьбу с допингом с 2025 по 2028 год

БАКУ /Trend/ - Международный олимпийский комитет (МОК) направит 10 млн долларов для проведения допинг-тестов на время проведения следующих Олимпийских игр.

Как передает Trend, об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"МОК выделил новый объем средств в размере $10 млн для дальнейшей поддержки развития Международного агентства по тестированию на время проведения следующих Олимпиад. Это период с 2025 по 2028 год", - сказал Адамс.

Отметим, что олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.