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Израильская армия может взять под контроль южную часть сектора Газа за две недели

В мире Материалы 18 июня 2024 04:55 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Командование израильской армии считает, что южную часть сектора Газа можно будет полностью контролировать в течение двух недель, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

Сообщается, что в настоящее время израильские военные уничтожают большое количество наземных мин, особенно в городе Рафах, расположенном к югу от анклава.

Отмечается, что всего израильской армии (ЦАХАЛ) на данный момент удалось уничтожить не менее 550 боевиков ХАМАС в районе Рафаха.

В израильской армии сообщил, что «два из четырёх батальонов ХАМАС в Рафахе считаются почти полностью уничтоженными, а возможности двух других ослабли».

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