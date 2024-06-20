Скончался канадский актер Дональд Сазерленд

БАКУ /Trend/ - Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по ролям в фильме "Гордость и предубеждение", а также во франшизе "Голодные игры", скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил сын актера Кифер Сазерленд в Х, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С тяжелым сердцем я хочу сообщить вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер", - написал он.

По сведениям портала Deadline, актер умер в Майами (штат Флорида) после продолжительной болезни.

Соболезнования в связи со смертью актера выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.