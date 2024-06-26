ЕВРО-2024: три сборные прошли в плей-офф

БАКУ /Trend/ - На ЕВРО-2024 в группе Е прошли последние игры.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, поскольку все команды имели одинаковое количество очков, решающим являлся финальный тур. Бельгия, которая пока не оправдывает статус фаворита, сыграла против Украины. В другом матче встретились Румыния и Словакия. Но так как обе игры завершились вничью, у всех сборных стало по четыре очка. Последнее место заняла Украина, первые три - Румыния, Бельгия и Словакия, которые прошли в плей-офф.

Отметим, что сегодня также пройдут последние игры в группе F.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

26 июня, группа Е

20:00. Словакия – Румыния - 1:1

Голы: Ондрей Дуда (24); Рэзван Марин (36, пенальти)