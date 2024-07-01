ЕВРО-2024: Франция вышла в 1/4 финала

БАКУ /Trend/ - Продолжается стадия плей-офф ЕВРО-2024.
Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, третий день 1/8 финала стартовал в Дюссельдорфе.
Сборная Франции встретилась с Бельгией. Оба соперника, вышедшие в 1/8 финала со второго места, забили всего по 2 гола в группе и проявили "беззубость" в атаке. И в этой игре был забит всего один гол.
Отметим, что сегодня состоится еще одна игра 1/8 финала. Португалия сыграет против Словении.
ЕВРО-2024
1/8 финала
1 июля
20:00. Франция – Бельгия - 1:0
Гол: Ян Вертонген (85, автогол)