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ЕВРО-2024: Франция вышла в 1/4 финала

В мире Материалы 1 июля 2024 22:04 (UTC +04:00)
ЕВРО-2024: Франция вышла в 1/4 финала
Фото: Официальный сайт УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается стадия плей-офф ЕВРО-2024.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, третий день 1/8 финала стартовал в Дюссельдорфе.

Сборная Франции встретилась с Бельгией. Оба соперника, вышедшие в 1/8 финала со второго места, забили всего по 2 гола в группе и проявили "беззубость" в атаке. И в этой игре был забит всего один гол.

Отметим, что сегодня состоится еще одна игра 1/8 финала. Португалия сыграет против Словении.

ЕВРО-2024
1/8 финала
1 июля
20:00. Франция – Бельгия - 1:0
Гол: Ян Вертонген (85, автогол)

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