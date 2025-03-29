Youtube-канал VMedia: «Территория сегодняшней Армении веками называлась Азербайджаном»

БАКУ/ Trend/ - Youtube-канал VMedia публикует видео, в котором рассказывается о том, что земли, на которых расположена сегодняшняя Армения, до середины XIX века именовались Азербайджаном. Точнее, представляли собой часть большого исторического Азербайджана.

Как сообщает Trend в фильме приводятся свидетельства из разных источников: переписка русского офицера и представителя Российской империи в Грузии С.Д. Бурнашева (18 в.), указы российских императоров Петра I, Петра II, Павла I, карты - российские, британские, немецкие и др.

«Да, возможно, орфография этого географического названия, например, в русском языке на тот момент ещё не устоялась, писали то "Адребижан", то "Адербайджан", но слово "Азербайджан" хорошо узнаваемо. И уж точно никак не похоже на слово "Армения"… Это полностью соотносится с исторической правдой. До первой четверти XIX века на территории нынешнего Азербайджана и нынешней Армении располагались 10 азербайджанских ханств…», - отмечает VMedia.

В фильме приводится много фактов относительно того, каким образом стало возможно появление Армении на Южном Кавказе, а также касательно многолетней политики Еревана по фальсификации исторической правды. Например, подчеркивается, что Армения - единственная республика, где после распада СССР не стали возвращать городам и посёлкам исторические названия именно потому, что эти названия были тюркскими.

«Политика Еревана по насильственному отлучению своего народа от исторической правды связана с агрессией и планами захвата территории соседних стран. Поэтому Армения не перекресток мира, как считает Пашинян, а тупик», - заключает VMedia.