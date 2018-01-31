Ирак заявил о полной ликвидации запасов химоружия в стране

31 января 2018 20:24 (UTC+04:00)

Власти Ирака ликвидировали все запасы химического оружия в стране. Об этом заявил в среду министр высшего образования и научных исследований Абдель Раззак аль-Исакак, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria,.

"Мы заявляем миру, что Ирак - страна, в которой не осталось ничего, что бы угрожало жизни, после того, как наше министерство выполнило свою задачу, - сказал он. - Ирак выполнил свои международные обязательства по уничтожению остатков химического оружия".

При этом, по его словам, правительство должно провести расследование программы уничтожения химоружия в республике. "С 2011 года Ирак потратил 58 млрд динаров ($47 млн - прим. ТАСС), но не достиг каких-либо конкретных результатов", - сказал он, отметив, что его ведомству удалось выполнить задачу за семь месяцев минувшего года.

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Azernews Newspaper
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