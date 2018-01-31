Источник сообщил о погибших в Йемене при авиаударе арабской коалиции

31 января 2018 20:44 (UTC+04:00)

Не менее 17 человек погибли и более 20 пострадали в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменской провинции Амран, сообщил РИА Новости местный источник в органах безопасности.

Сепаратисты захватили один из крупнейших городов Йемена, сообщил источник

По его данным, целью ударов стали мост и рынок в округе Эль-Кафла.

"Самолеты коалиции обстреляли мост и рынок днем, затем снова нанесли удар по району, когда граждане собрались помочь пострадавшим, в результате чего погибли 17 человек и пострадали более 20", - сообщил источник.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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