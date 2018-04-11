Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Алжире

11 апреля 2018 21:28 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Алжире, жертвами которой стали около 260 человек, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь выражает сердечные соболезнования семьям погибших, народу и правительству Алжира", - сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло через несколько минут после взлета. По предварительным данным минобороны Алжира, число жертв катастрофы составило 257 человек: 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа.

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