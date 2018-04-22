Саудовский король не был во дворце во время инцидента с беспилотником

БАКУ /Trend/ - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд не находился в своем дворце в Эр-Рияде в субботу, когда силы безопасности сбили небольшой игрушечный беспилотник в этом районе, сказал высокопоставленный представитель Саудовской Аравии агентству Рейтер.

"Король был на его ферме в Дирии", - сказал чиновник.

Ранее силы безопасности Саудовской Аравии сбили небольшой игрушечный беспилотник в столичном районе Эль-Хазама, где расположен один из королевских дворцов. Пострадавших в результате инцидента нет.

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