В Йемене при авиаударе погиб один из лидеров хуситов Салех Ас-Саммад

Глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки "Ансар Алла" (хуситы) Салех ас-Саммад был убит в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии, об этом в специальном заявлении объявил подконтрольный повстанцам телеканал "Аль-Масира", передает РИА Новости.

"Глава Высшего политического совета Йемена Салех ас-Саммад был убит в ходе вражеского налета в минувшую среду", — сообщается в заявлении хуситов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.