Катарский QIA станет стратегическим партнером "Роснефти"

5 мая 2018 12:09 (UTC+04:00)

Сделка, в результате которой суверенный фонд Катара QIA напрямую будет владеть 18,93% акций "Роснефти", является стратегической, QIA станет таким же партнером российской компании, как и другой крупный акционер - британская BP, прокомментировал РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Состоялась очень серьезная стратегическая сделка... Катар в лице фон да QIA становится прямым владельцем и стратегическим партнером компании. Из некоего портфельного инвестора, который думал, как бы максимально эффективно реализовать свою инвестицию, он превращается в стратегического долгосрочного инвестора, такого же примерно, как BP для нас. Это их решение, мы этим решением очень довольны. Это совершенно другой уровень отношений, другой уровень кооперации. Рынок убедится в этом, увидев целый ряд двусторонних международных проектов, которые мы будем с ними развивать, потому что это их и наше стратегическое решение", - прокомментировал Леонтьев.

Он отметил, что у Glencore, как у трейдера, другие задачи. Швейцарская компания вполне успешно завершила свое участие в этой сделке, получив высокую эффективность, отметил Леонтьев.

"QIA теперь наши стратегические партнеры, мы будем идти рука об руку в целом ряде проектов. Как мы с BP развиваем многостороннее сотрудничество как с нашим ключевым акционером, так и с катарским фондом, безусловно, тоже будем работать. С инвестиционной точки зрения QIA - очень хороший партнер, обладающий серьезными очевидными ресурсами, а также он профильный для нас", - пояснил Леонтьев.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.

Однако в пятницу Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум, после завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций "Роснефти", Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Катар выделит $100 млн на помощь сирийцам в 2018 году
Арабские страны 25 апреля 19:04
МИД Ирана: Катар осложнит ситуацию в Сирии при вводе войск
Политика 25 апреля 14:26
В Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию
Арабские страны 25 апреля 03:15
Катар подписал с США соглашение о поставке систем ПВО
Арабские страны 19 апреля 19:10
Эмир Катара заявил, что будет с США бороться с финансированием терроризма
Арабские страны 10 апреля 21:53
В Катаре женщинам разрешили служить в армии
Арабские страны 6 апреля 19:30
Эмир Катара проведет переговоры с Трампом
Арабские страны 6 апреля 04:40
ОАЭ пожаловались на Катар в Совбез ООН из-за инцидента с самолетами
Арабские страны 4 апреля 20:06
ОАЭ подали официальную жалобу на Катар в ИКАО
Арабские страны 2 апреля 22:29
"Роснефть" открыла представительство в Катаре
Россия 29 марта 10:18
Турция будет экспортировать в Катар беспилотники
Турция 15 марта 09:57
Катар закупит у Италии 28 военных вертолетов
Арабские страны 15 марта 04:14
Катар продолжит разработку общего нефтяного месторождения с ОАЭ
Арабские страны 13 марта 17:15
В Саудовской Аравии допустили возможность многолетней блокады Катара
Арабские страны 7 марта 12:47
Дипломатический кризис вокруг Катара не перерастет в военный - МИД
Арабские страны 23 февраля 05:11
Катар восстановил дипломатические отношения с Чадом
Арабские страны 21 февраля 13:40
В Катаре отметили разногласия с Ираном
Арабские страны 20 февраля 16:37
Доха не намерена ущемлять свой суверенитет - МИД
Арабские страны 20 февраля 14:58