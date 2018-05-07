Сирийская армия разрежет на две части подконтрольные ИГ кварталы Дамаска

7 мая 2018 09:37 (UTC+04:00)

Сирийская армия скоро разрежет на две части подконтрольные террористам "Исламского государства" территории южных кварталов Дамаска, рассказал генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф, сообщает РИА Новости.

"Еще вчера на месте штаба моей бригады находились позиции боевиков, за последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит разрежем территорию, занимаемую боевиками "Исламского государства", на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов", — отметил генерал.

Вывод боевиков экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" и членов их семей из южных кварталов Дамаска, в том числе и из Мухайям эль-Ярмук, завершается. Вывод боевиков проводится в рамках в рамках достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон. Экстремисты сдают оружие и свои боевые позиции в этой части города силам законного правительства Сирии.

Перед отправкой боевиков на север Сирии в провинцию Идлиб, автобусы с ними были досмотрены силами армии Сирии и военной полиции России.

Между тем часть территории южных кварталов Дамаска остаются под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

В настоящее время, по данным Минобороны России, 65% района Мухайям эль-Ярмук освобождено от террористов и находится под контролем правительственных войск Сирии.

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