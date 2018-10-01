Saudi Aramco может привлечь до $50 млрд на покупку доли в нефтехимической SABIC

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может привлечь в международных банках около 50 миллиардов долларов для финансирования покупки доли в нефтехимической корпорации того же королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), сообщает в понедельник ПРАЙМ со ссылкой на Рейтер.

Агентство указывает, что в течение последних нескольких недель банкиры встречались с представителями Saudi Aramco и представили свои предложения о финансировании покупки крупной доли в четвертом по величине в мире производителе нефтехимии, капитализация которого оценивается примерно в 100 миллиардов долларов. По словам источников, пакет финансирования, который Saudi Aramco обсуждает, в частности, с JP Morgan и Morgan Stanley, может быть подготовлен в конце текущего года, или, скорее всего, в начале будущего.

Отмечается, что обсуждаемые варианты включают в себя привлечение крупного синдицированного долгосрочного кредита, а также краткосрочных займов, которые через год-полтора будут заменены на выпуск облигаций Saudi Aramco. Как отметили несколько источников, таким образом компания может привлечь около 50 миллиардов долларов и еще 20 миллиардов долларов выплатить собственными денежными средствами.

В июле источники агентства сообщали, что нефтяной гигант обдумывает покупку всей доли суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в SABIC, которая составляет 70 процентов, заплатив за нее около 70 миллиардов долларов. Однако если этот план не удастся, то Saudi Aramco в итоге просто может купить долю более 50 процентов в нефтехимической корпорации, став ее мажоритарным акционером.

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