Шойгу назвал сроки обучения сирийских военных работе с C-300

Сирийских специалистов за три месяца обучат пользоваться поставленными в страну российскими системами С-300. Об этом сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу на оперативном совещании президента Владимира Путина с членами российского Совбеза, сообщает в среду РИА Новости.

На уточняющий вопрос главы государства, "сколько потребуется времени для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300", Сергей Шойгу ответил: "Три месяца".

"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", — сказал министр.

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