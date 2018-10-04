Саудовская Аравия поставляет около 5 млн баррелей нефти в сутки в страны Азии

Саудовская Аравия поставляет на рынок Азии около 5 миллионов баррелей нефти в сутки, но емкость этого рынка позволяет принимать и нефть из России. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, выступая на сессии Российской энергетической недели, передает в четверг ТАСС.

"Поставки Саудовской Аравии хорошо диверсифицированы. Мы направляем значительные объемы в Южную и Северную Америки. Мы также продаем нефть на европейский рынок. И, конечно, около 5 миллионов баррелей в сутки нашей добычи уходит в Азию. Доминирующие объемы - в Японию, Южную Корею. Большие объемы в Индию и Китай, и продолжает расти", - сказал министр.

При этом нефть с восточных российских месторождений "очень конкурентоспособна на рынке АТР". "Я думаю, что рынок достаточно большой, чтобы поглотить поставки от нас обоих. Конкуренция между Aramco и Россией здоровая. То, что мы сотрудничаем для стабилизации рынка, не должно уменьшать нашу конкуренцию", - заключил он.

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