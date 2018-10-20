Дело Хашкаджи рассмотрят в суде Саудовской Аравии

Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи будет рассмотрено в суде Саудовской Аравии. Об этом, как передает ТАСС, заявил в субботу министр юстиции королевства шейх Валид бен Мухаммед ас-Самаани. Соответствующую запись разместило ведомство на своей странице в Twitter.

По словам министра, инцидент с Хашкаджи произошел "на суверенной территории королевства", а дело журналиста будет рассмотрено в саудовском суде "после завершения всех необходимых процедур".

Министр юстиции также пообещал провести независимое расследование обстоятельств гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Судебные органы королевства пользуются абсолютной независимостью, чтобы взаимодействовать с делом Хашкаджи", - приводит в субботу его слова телеканал Al Arabiya.

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть Хашкаджи в результате конфликта с его участием, возникшего в консульстве королевства в Стамбуле. По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства, расследование продолжается. Саудовский монарх подписал указ об увольнении офицеров разведки высокого ранга, в том числе замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири.

Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Для расследования дела репортера была сформирована совместная саудовско-турецкая следственная группа. На минувшей неделе турецкие следователи провели осмотр диппредставительства, служебных автомобилей и резиденции генконсула в Стамбуле. В Эр-Рияде по поручению короля генпрокуратура проводит собственное расследование.

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