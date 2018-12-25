Сирийские христиане впервые отметили Рождество карнавальным шествием в Дамаске

25 декабря 2018 10:24 (UTC+04:00)

Христиане в Сирии впервые отметили наступившее по католическому календарю Рождество карнавальным шествием в Дамаске. Об этом во вторник рассказал журналистам организатор торжества Рейн Мейла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы организовали большой карнавал и шествие в Дамаске, которое прошло мимо ворот Баб Тума [одни из семи городских ворот Дамаска] и сквера Аббасидов, где находится большая рождественская ель. Это послание Старого Дамаска всему миру. Впервые мы устроили такой карнавал, к тому же это еще и первое послевоенное празднование Рождества вообще", - отметил Мейла.

Богослужение, посвященное главной дате христианского календаря, прошло также и в крупнейшем городе страны - Алеппо, где сотни горожан посетили праздничную мессу в церкви Ильи Пророка, одном из главных христианских храмов города.

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