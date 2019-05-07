Катар выделит $480 млн на оказание помощи жителям палестинских территорий

Власти Катара приняли решение выделить $480 млн в качестве помощи жителям палестинских территорий. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на катарский МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, около $300 млн выделяется Палестинской национальной администрации в виде грантов и займов на развитие здравоохранения и образовательного сектора. Еще $180 млн будет направлено на поддержку действующих в регионе гуманитарных программ, а также на проведение работ по предоставлению всем жителям палестинских территорий постоянного доступа к электроэнергии, говорится в сообщении.

В октябре 2018 года Катар направлял срочную гуманитарную помощь жителям сектора Газа в размере $150 млн. В рамках программы поддержки Катар тогда финансировал доставку топлива для электростанции в Газе на $60 млн.

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