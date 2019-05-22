Правительственные войска Сирии могли применить 19 мая химоружие - Госдеп США

22 мая 2019 04:21 (UTC+04:00)

Сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие на северо-западе Сирии утром 19 мая, США продолжают собирать информацию по данному вопросу. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за военными операциями режима [сирийского президента Башара] Асада на северо-западе Сирии, включая признаки любого нового применения химического оружия режимом. К сожалению, мы по-прежнему фиксируем признаки того, что режим Асада, возможно, возобновляет применение химического оружия, включая предполагаемую атаку с использованием хлора на северо-западе Сирии утром 19 мая 2019 года", - утверждала дипломат.

По ее версии, США "все еще собирают информацию об этом инциденте". "Мы повторяем наше предупреждение о том, что, если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и адекватно", - сказала Ортэгус. По ее версии, "предполагаемая атака... нарушает перемирие" в Сирии. "Нападения режима на общины на северо-западе Сирии должны прекратиться. Соединенные Штаты повторяют свое предупреждение, с которым президент [США Дональд] Трамп впервые выступил в сентябре 2018 года, о том, что нападение в зоне деэскалации "Идлиб" будет безрассудной эскалацией, которая угрожает дестабилизировать регион", - считает представитель внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Сирии выступило с опровержением ложных сведений о якобы применении правительственными войсками химического оружия в городе Каббани на севере провинции Латакия. Как отметили в министерстве, Сирия "неоднократно заявляла, что ее армия никогда не использовала химических боеприпасов и отравляющих веществ, поскольку это противоречит ее международным обязательствам". 17 мая российский Центр по примирению враждующих сторон предупредил о подготовке террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) провокации в северной зоне деэскалации с целью выдвижения сфабрикованных обвинений в адрес армии Сирии в использовании химических боеприпасов.

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