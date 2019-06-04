Ливийская береговая охрана спасла более 90 нелегальных мигрантов

4 июня 2019 12:55 (UTC+04:00)

Береговая охрана Ливии спасла 92 нелегальных мигранта в Средиземном море, говорится в заявлении представителя ливийского ВМФ (подконтрольного правительству национального согласия в Триполи) Айюба Касема, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Катер "Феццан" (береговой охраны Ливии - ред.) 3 июня 2019 года спас резиновую лодку, на борту которой находилось 92 нелегальных мигранта, среди них 77 мужчин, 11 женщин и четыре ребенка", - сказано в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Касеми сообщил, что мигранты являются выходцами из разных африканских стран и Бангладеш.
Согласно заявлению, после оказания медицинской и гуманитарной помощи мигранты были переданы в управление по делам нелегальных мигрантов и размещены в центре приема беженцев.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Сообщается также, что незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.

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