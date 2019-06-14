Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

14 июня 2019 06:35 (UTC+04:00)

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Об этом в пятницу сообщил йеменский телеканал Al Massira, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Саудовское агентство печати, в свою очередь, информировало со ссылкой на заявление возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции о том, что системе ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников, целью которых, помимо воздушной гавани, был город Хамис-Мушаит.

Отмечается, что авиасообщение в аэропорте нарушено не было, задержек в вылетах и прилетах рейсов не зафиксировано.

12 июня хуситы подвергли аэропорт города Абха ракетному обстрелу. По информации аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилета, причинив материальный ущерб. Пострадали 26 человек различных национальностей.

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