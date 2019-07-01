Ливийский аэропорт Митига атакован с воздуха ВВС армии Хафтара

Аэропорт Митига, расположенный близ столицы Ливии, Триполи, подвергся в воскресенье налету с воздуха. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники. Атаку провели силы Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, после удара с воздуха работа аэродрома Митига временно прекращена.

Практически одновременно с этим известием телеканал Sky News Ababia привел заявление командующего ВВС ЛНА Мухаммеда Манфура, в котором он указал, что "мы (ЛНА) нанесли удар по Митиге с целью поразить находящийся там турецкий беспилотник". Манфур не сообщил о результативности бомбардировки.

Как сообщил телеканалу Al Arabiya представитель ЛНА, "уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии". Он также отметил, что, по данным ЛНА, "группа турецких военных специалистов работает с БПЛА по указаниям правительства [национального согласия, ПНС], штаб-квартира которого располагается в Триполи".

Аэродром Митига используется для сообщения Ливии с внешним миром после того, как был выведен в 2014 году из строя международный аэропорт Триполи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.