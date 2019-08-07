Al Jazeera: У президентского дворца в Адене произошла перестрелка

7 августа 2019 17:48 (UTC+04:00)

Вооруженное столкновение произошло в среду у президентского дворца в экономической столице Йемена Адене. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, в результате перестрелки есть убитые и раненые. Указывается, что столкновение произошло между охраной президентского дворца "Эль-Маашик" и бойцами одного из отрядов вооруженной милиции.

Al Jazeera сообщила о как минимум трех военнослужащих, получивших огнестрельные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

О причинах вооруженной стычки и других подробностях столкновения практически в самом центре Адена не сообщается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Йеменские мятежники нанесли удар по лагерю аравийской коалиции
Арабские страны 17:05
У аэропорта в Кабуле произошел взрыв
Другие страны 06:01
Хуситы атаковали два аэропорта и авиабазу в Саудовской Аравии
Арабские страны 5 августа 10:47
Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией
В мире 3 августа 20:21
В Чили шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 29 июля 14:24
На западе Калифорнии 11 человек ранили при стрельбе на фестивале еды
США 29 июля 06:05
Лента новостей
Управление мусульман Кавказа: Одной из особенностей праздника Гурбан является недопущение религиозной дискриминации
Точка зрения 18:14
Международные резервы Национального Банка Грузии сократились
Финансы 17:58
В Азербайджане прошел турнир по бразильскому джиу-джитсу
Спорт 17:55
Пакистан заявил, что понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира
Другие страны 17:53
Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии – Минобороны
Турция 17:47
Названы самые урожайные районы Азербайджана
Экономика 17:43
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
Другие страны 17:37
Ученые: определенные гормоны могут привести к снижению веса и уровня сахара в крови
Другие страны 17:33
В Грузинской Аджарии ожидается рост урожая фундука на 80%
Финансы 17:23