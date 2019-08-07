Al Jazeera: У президентского дворца в Адене произошла перестрелка

Вооруженное столкновение произошло в среду у президентского дворца в экономической столице Йемена Адене. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, в результате перестрелки есть убитые и раненые. Указывается, что столкновение произошло между охраной президентского дворца "Эль-Маашик" и бойцами одного из отрядов вооруженной милиции.

Al Jazeera сообщила о как минимум трех военнослужащих, получивших огнестрельные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

О причинах вооруженной стычки и других подробностях столкновения практически в самом центре Адена не сообщается.

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