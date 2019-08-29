Южные сепаратисты восстановили контроль над временной столицей Йемена

Силы, лояльные сепаратистскому Южному Переходному Совету (ЮПС), восстановили контроль над временной столицей Йемена - городом Аден, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, подразделения ЮПС отбили город у сил, лояльных международно признанному правительству Йемена. Сообщается, что все районы Адена и подступы к нему находятся под контролем сепаратистов.

Источники утверждают, что правительственные войска отступили по направлению к провинциям Абьян и Шабва. Ряд арабских СМИ сообщает о начале боев на подступах к городу Зинджибару - столице провинции Абьян.

28 августа глава йеменского МВД Ахмед аль-Майсари заявил, что лояльные международно признанному правительству Йемена формирования полностью вернули контроль над Аденом, который три недели удерживали сепаратисты ЮПС, а до этого заняли провинцию Абьян и ее административный центр - город Зинджибар, вытеснив оттуда войска Совета. Кроме того, телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что проправительственная группировка практически без боя взяла международный аэропорт временной столицы.

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