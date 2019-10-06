СМИ: судебный орган с широкими полномочиями по борьбе с коррупцией будет создан в Ираке

6 октября 2019 17:23 (UTC+04:00)

Правительство Ирака подготовило план из 17 пунктов в ответ на требования участников массовых уличных выступлений, которыми охвачены Багдад и другие города страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, кабинет министров выступил с инициативой создания высшего судебного органа с широкими полномочиями, который займется расследованием коррупционных дел. Кроме того, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди намерен провести перестановки в правительстве с целью избавиться от наиболее одиозных чиновников, к которым предъявляют претензии представители протестного движения.

В Багдаде в рамках экстренных мер властей объявлено о строительстве 100 тыс. единиц жилья для малоимущих семей. Будут инициированы также программы по обеспечению занятости молодежи, в том числе выпускников вузов, увеличены пособия по безработице и субсидии бедным слоям общества. Как пояснил премьер, речь идет о разработке национальной программы по борьбе с бедностью и безработицей.

Ранее спикер парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси пригласил представителей профсоюзов и демонстрантов провести в понедельник совместную встречу с депутатами из разных политических блоков и обсудить пути реализации "справедливых народных требований".

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