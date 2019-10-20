Профсоюзы Ливана объявили всеобщую забастовку в поддержку демонстрантов в Бейруте

Всеобщая конфедерация трудящихся (ВКТ) Ливана поддержала массовые акции протеста населения и объявила о проведении в понедельник общенациональной забастовки. "Мы считаем требования демонстрантов справедливыми и призываем к ответу коррупционеров, причастных к расхищению общественных фондов", - говорится в заявлении ВКТ, размещенном на новостном портале "Ан-Нашра", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первыми о проведении забастовки объявили синдикаты госслужащих, банковских клерков и преподавателей школ и вузов. К демонстрантам присоединились также отставные военные, которые выступали основной силой в ходе уличных протестов в мае-июле в период утверждения госбюджета на 2019 финансовый год.

По сведениям телеканала "Аль-Хадас", в антиправительственных демонстрациях, которые проходят в воскресенье в Бейруте и шести других городах, принимают участие 1,7 млн человек. Это рекордное число людей, вышедших на улицы с момента так называемой "кедровой революции" - массового движения за возрождение демократии в Ливане в 2005 году после убийства премьер-министра Рафика Харири.

Протестующие приняли в воскресенье воззвание, в котором отвергли антикризисный план, предложенный коалиционным правительством во главе с Саадом Харири. В документе подтверждается требование ухода в отставку всех министров, роспуска парламента и проведения в Ливане досрочных выборов. "Народ требует смены режима и считает план экономических реформ Харири недостаточным, его кабинет должен уйти", - заявили демонстранты.

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