Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо

Саудовская Аравия приветствует решение США об отмене исключения из санкций для ядерного объекта в иранском Фордо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил МИД королевства

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря 2019 года отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.

"Источник в МИД (Саудовской Аравии – ред.) заявляет, что королевство Саудовская Аравия приветствует и выражает удовлетворение в связи с решением США, связанным с прекращением исключения иранского ядерного объекта Фордо из санкций с 15 декабря 2019 года", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

В данный момент отношения между Тегераном и Эр-Риядом разорваны. Саудовская Аравия обвиняет Иран в поддержке повстанцев-хуситов в военно-политическом конфликте в Йемене, в то время как Тегеран обвиняет королевство и возглавляемую им коалицию в преступлениях против йеменцев, требуя прекратить бомбардировки страны. Кроме того, Эр-Рияд обвинил Иран в произошедшей 14 сентября атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Тегеран отверг обвинения в свой адрес.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года. Тегеран ответил ровно год спустя, на данный момент Иран приступил к четвертому этапу сокращения обязательств, при этом власти ИРИ отмечают, что данная возможность предоставляется им в соответствии с параграфом 26 СВПД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.