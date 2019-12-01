В Ираке протестующие вновь подожгли здание иранского консульства

Демонстранты во второй раз за неделю подожгли здание иранского консульства в городе Наджаф на юге Ирака, сообщает иракское агентство Shafaq, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду демонстранты подожгли здание, в результате столкновений между силовиками и протестующими около консульства пострадали более 100 человек. Тегеран выразил Багдаду протест в этой связи, глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким принес извинения своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу.

По сообщению агентства, в воскресенье вечером демонстранты снова подожгли здание иранского консульства.

Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 350 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.

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