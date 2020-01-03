Новое правительство Ливана будет сформировано на будущей неделе

3 января 2020 22:25 (UTC+04:00)

Президент Ливана Мишель Аун заверил в пятницу сограждан, что процесс формирования нового правительства республики будет завершен на будущей неделе. Соответствующее заявление Ауна приводит национальное агентство Al Wataniya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет будет состоять из опытных экспертов, которые, я надеюсь, вернут доверие к государству у населения и международных спонсоров", - сказал Аун. Как подчеркнул президент, состав кабинета будет полностью обновлен. По его словам, правительство "сразу приступит к плану реформ, который предусматривает диверсификацию экономики и развитие производственного сектора, что позволит создать новые рабочие места и ослабить зависимость страны от импорта". Правительство Ливана рассчитывает на получение от стран-доноров $12 млрд в качестве финансовой помощи для осуществления крупных инфраструктурных проектов.

Массовые протесты продолжаются в Ливане с 17 октября 2019 года и парализовали экономическую жизнь страны. Президент Ливана поручил 19 декабря сформировать новое правительство суннитскому политику Хасану Диабу. Новый премьер в ответ на требования участников протестного движения намерен включить в него независимых технократов, не связанных с политическими партиями, которые не занимали государственных должностей и не входили в состав депутатского корпуса.

Новостной портал Naharnet сообщил, что в состав кабинета Диаба войдут 18 министров, соответственно по девять представителей от христианских и мусульманских общин. Как ожидается, главой МИД станет Демианос Каттар, министром финансов - Гази Вазни, главой МВД - отставной адмирал Хосни Дагер.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики выдвигается из общины христиан-маронитов; пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бейруте заявили, что власти Ливана не знали о планах Карлоса Гона приехать в страну
Арабские страны 2 января 08:51
Сирийцы и ливанцы ответят Израилю за авиаудары, заявили в Иране
Политика 25 декабря 2019 01:25
Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
Израиль 23 декабря 2019 04:47
Силы безопасности Ливана применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Бейруте
Арабские страны 21 декабря 2019 01:18
Почти 4 млн тонн грузов из Ливана перевезены через порты Турции
Бизнес 16 декабря 2019 14:47
В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
Арабские страны 15 декабря 2019 05:49
Лента новостей
Пентагон одобрил отправку еще 3 тыс. военных на Ближний Восток
США 22:57
Китайский курорт Санья открыл первый туристический маршрут на двухэтажных автобусах
Китай 22:42
ЦИК Испании решил лишить лидера Каталонии права занимать госдолжности
Европа 22:09
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд по стране
Финансы 21:55
В Багдаде наряду с генералом Сулеймани были убиты четыре иранских командира
Иран 21:42
МИД: Урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана останется ключевой задачей этого года
Политика 21:39
Достопримечательности Рима лишат прилавков с сувенирами
Европа 21:27
Выросла цена барелля нефти
В мире 20:58
Госадвокатура Испании просит суд приостановить действие ордера на арест Пучдемона
Европа 20:42