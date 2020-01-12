Правительство в Триполи поддержало инициативу РФ и Турции о прекращении огня в Ливии

12 января 2020 11:08 (UTC+04:00)

Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа объявило о прекращении огня в рамках предложенной РФ и Турцией инициативы. Об этом, как передает информационный портал Al Wasat Libya, говорится в распространенном в воскресенье заявлении столичного кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на призыв президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина глава президентского совета (исполняет роль главы государства, органом руководит Сарадж - прим. ТАСС) и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с полуночи 12 января", - отмечается в заявлении.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара также заявила о согласии остановить боевые действия. Как указал ее официальный представитель генерал Ахмед аль-Мисмари, сторона объявляет о прекращении огня с 00:01 12 января. Между тем он потребовал, чтобы и противоположная сторона придерживалаяь перемирия, пообещав в противном случае "жесткий ответ".

Вслед за вступлением перемирия в силу стороны уже начали обвинять друг друга в его нарушении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии
В мире 12:22
Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе страны
Другие страны 01:52
ПНС Ливии поставило условие для достижения перемирия в стране
Другие страны 11 января 22:03
В Стамбуле произошло землетрясение
Турция 11 января 18:04
В Турции задержаны 13 террористов ИГ
Турция 11 января 03:41
Азербайджан лидирует по числу посетивших Грузию иностранцев
Туризм 10 января 19:25
Лента новостей
Миссия ООН приветствовала прекращение огня в Ливии
В мире 12:22
Издана 93-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 12:17
В Бангкоке в митингах за и против властей приняло участие 20 тыс. человек
Другие страны 12:01
В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы
Иран 11:38
Элитные подразделения Японии и США провели учения по высадке парашютного десанта
Другие страны 11:29
В грязевых вулканах Азербайджана обнаружены необычные минералы
Общество 10:48
Карлос Гон намерен передать материалы своего дела независимым юристам
В мире 10:27
Власти Австралии создадут комиссию для расследования причин лесных пожаров
Другие страны 10:14
В Тайване подвели итоги парламентских выборов
Китай 10:01