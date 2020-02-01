Президент Ирака поручил экс-министру коммуникаций сформировать новое правительство

Президент Ирака Бархам Салех утвердил в субботу предложенную ему парламентариями кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новое правительство страны. Об этом, как Trend передает со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Alsumaria.

Теперь уже бывший премьер Адель Абдель Махди подал в отставку ровно два месяца назад на фоне не стихающих в стране с октября прошлого года акций протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием. 1 декабря она была утверждена парламентом, и его кабмин продолжал исполнять обязанности до назначения альтернативной фигуры.

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