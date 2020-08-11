Свыше 40 человек пострадали в столкновениях силовиков с активистами в Бейруте

Власти Ливана направили значительные армейские и полицейские силы в центр столицы, чтобы восстановить спокойствие на его улицах. Согласно заявлению Ливанского общества Красного Креста, в результате столкновений между силовиками и демонстрантами пострадали не менее 45 человек, семь из них были направлены в госпиталь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Активисты протестного движения снова пытались пробиться на площадь Пляс Этуаль, чтобы захватить парламентский дворец. Их воодушевила объявленная в понедельник отставка кабинета министров во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Теперь лидеры оппозиции требуют роспуска законодательного органа власти и проведения досрочных всеобщих выборов. Они добиваются также международного расследования взрыва в морском порту Бейрута, который повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения.

"Власти сделали самое минимальное, они отправили в отставку премьер-министра, и теперь попытаются создать правительство из новых лиц вместо проведения коренных реформ, которые требует народ, - говорит активист Тони Хашем. - Мы требуем ухода всего политического класса, погрязшего в коррупции".